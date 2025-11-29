Una grande rimonta per Alex Vinatzer nel secondo gigante della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Dopo aver terminato al 20° posto la prima manche, l’azzurro si prodotto in una grande rimonta, concludendo in quinta piazza (suo miglior risultato in carriera in questa specialità) e guadagnando ben 15 posizioni. Non è un caso che Vinatzer abbia firmato il miglior tempo della seconda run. Una dimostrazione delle sue qualità tra le porte larghe, dopo la top-10 ottenuta nell’Opening di Soelden: “ Nella prima manche ero un po’ addormentato, forse ho voluto anche fare un po’ troppo su queste nevi americane, dove bisogna invece essere un po’ più fluidi, e quindi ho calcato troppo un paio di porte, dove ho perso tanto tempo “, ha raccontato lo sciatore azzurro (fonte: FISI). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alex Vinatzer ammette: “Nella prima manche ero un po’ addormentato, ho fatto una bella analisi”