Alex Vinatzer ammette | Nella prima manche ero un po’ addormentato ho fatto una bella analisi

Una grande rimonta per Alex Vinatzer nel secondo gigante della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile. Dopo aver terminato al 20° posto la prima manche, l’azzurro si prodotto in una grande rimonta, concludendo in quinta piazza (suo miglior risultato in carriera in questa specialità) e guadagnando ben 15 posizioni. Non è un caso che Vinatzer abbia firmato il miglior tempo della seconda run. Una dimostrazione delle sue qualità tra le porte larghe, dopo la top-10 ottenuta nell’Opening di Soelden: “ Nella prima manche ero un po’ addormentato, forse ho voluto anche fare un po’ troppo su queste nevi americane, dove bisogna invece essere un po’ più fluidi, e quindi ho calcato troppo un paio di porte, dove ho perso tanto tempo “, ha raccontato lo sciatore azzurro (fonte: FISI). 🔗 Leggi su Oasport.it
