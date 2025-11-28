L' anconetano Giacomo De Mola ai Campionati del mondo di pesca in apnea
ANCONA - Questo fine settimana si svolgeranno in Brasile i campionati del mondo di pesca in apnea, con la partecipazione di trenta squadre nazionali ognuna con tre atleti per un totale di novanta atleti in mare. La punta di diamante della nazionale italiana sarà l’anconetano Giacomo De Mola, che. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Cernie e murene portano De Mola in vetta alla pesca in apnea. E adesso i Mondiali - Nuovo successo per l'anconetano Giacomo De Mola, che vince per il secondo anno consecutivo il Master di Palma di Maiorca. Da corriereadriatico.it
L'anconetano De Mola trionfa in Sicilia ed è ancora tricolore di pesca in apnea - L’anconetano Giacomo De Mola, portacolori del Kòmaros Sub Ancona, ha conquistato per il secondo anno il titolo italiano di pesca in apnea. Riporta corriereadriatico.it
Pesca in apnea, De Mola sul podio Conquista l’argento in Tunisia - Grande risultato per la Komaros Sub Ancona che con Giacomo De Mola centra l’argento ai campionati euro- Segnala ilrestodelcarlino.it