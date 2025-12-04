Medaglia d’argento per l’anconetano Giacomo De Mola ai campionati del mondo di pesca in apnea

Anconatoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Straordinaria impresa di Giacomo De Mola, che, in occasione del Mondiale Maschile di Pesca in Apnea appena conclusosi, ha conseguito una meritatissima medaglia d’argento. La kermesse iridata svoltasi in Brasile ha visto la partecipazione di trenta squadre nazionali, ognuna con tre atleti. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

