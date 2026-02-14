Alessia Iezzi di Manoppello conquista il primo posto al Campionato di Tiro a Segno Hh the Amir Grand Prix in Qatar FOTO

Alessia Iezzi di Manoppello ha vinto il primo posto al Campionato di Tiro a Segno “Hh the Amir Grand Prix” in Qatar, dopo aver superato oltre 300 concorrenti provenienti da varie nazioni.

Alessia Iezzi trionfa in Qatar dove ha conquistato il primo posto al campionato di tiro a segno "Hh the Amir Grand Prix" in Qatar.Nella categoria femminile, 34 atlete si sono sfidate in tre round, dominati da Alessia Iezzi che ha chiuso al primo posto con 72 piattelli, davanti alla spagnola Fátima Gálvez e all'australiana Laetisha Scanlan. Un risultato bellissimo che conferma talento, determinazione e costanza di un'atleta che continua a portare in alto il nome di Manoppello nel mondo. «È un ottimo inizio d'anno», ha raccontato l'atleta di Manoppello, «stiamo lavorando con grande impegno e determinazione per farci trovare pronti ai prossimi importanti appuntamenti.

Simone Mancarelli si è aggiudicato il secondo posto nel Grand Prix di scherma a Doha, nel circuito di spada maschile.

Durante il Grand Prix di Spada a Doha, l'ambasciatore italiano Paolo Toschi ha incontrato la Nazionale azzurra di scherma, in un momento di grande rilevanza per lo sport italiano in Qatar.

Occhi puntati sulla classifica: la Fossa Olimpica Ladies ha un podio da copertina! Alessia Iezzi domina in vetta, ma Silvana Maria Stanco e Federica Caporuscio sono pronte a tentare il sorpasso. La TOP 10 e tutti i dettagli li trovi nella grafica ufficiale e q facebook