Simone Mancarelli si è aggiudicato il secondo posto nel Grand Prix di scherma a Doha, nel circuito di spada maschile. Questo risultato rappresenta il suo primo podio in una competizione di questa importanza, segnando un momento significativo nella sua carriera. La competizione si è svolta nel fine settimana sulla pedana qatariota, confermando il crescente livello degli atleti italiani nel panorama internazionale della scherma.

La prima volta non si scorda mai. Simone Mancarelli ha ottenuto una splendida seconda posizione in occasione del Grand Prix 2025-2026 di scherma, specialità spada maschile, andata in scena questo fine settimana sulla pedana qatariota di Doha. Si tratta del primo piazzamento sul podio nel circuito internazionale élite per l’azzurro, frutto di una giornata semplicemente indimenticabile. Il percorso del nostro portacolori è cominciato sfidando due avversari nipponici, battuti rispettivamente 15-5 (nel caso di Matsumoto) e 15-12 (nel caso di Komata). Poi, giunto agli ottavi il classe 2003 ha superato l’ungherese David Nagy, preludio della sfida contro il numero tre del ranking, l’egiziano Mohamed Elsayed, arginato per 13-9, trionfo che ha permesso a Mencarelli di assicurarsi un posto al vertice. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, splendido secondo posto di Mancarelli al Grand Prix di Doha. Primo podio per lo spadista

Scherma: nove spadisti si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaNel Grand Prix di Doha di scherma, nove spadisti italiani si sono qualificati per il tabellone principale.

Scherma: nove spadiste azzurre si qualificano per il tabellone principale al Grand Prix di DohaNove spadiste italiane hanno ottenuto la qualificazione per il tabellone principale al Grand Prix di Doha, in Qatar.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Scherma / Terza prova Trofeo Granducato di Fioretto Gpg: Felici secondo e Caprari terza; Frascati Scherma, due fratelli Reale, Ottaviani e Iaquinta sul podio in Coppa del Mondo Under 20.

Scherma, splendido secondo posto di Mancarelli al Grand Prix di Doha. Primo podio per lo spadistaLa prima volta non si scorda mai. Simone Mancarelli ha ottenuto una splendida seconda posizione in occasione del Grand Prix 2025-2026 di scherma, ... oasport.it

Frascati Scherma, splendido doppio podio in Coppa del Mondo: Palumbo seconda, Bianchi terzoTempo di lettura 2 minutiClicca e condividi l'articolo Frascati (Rm) – Il 2026 del Frascati Scherma si è aperto col botto. Nel primo week-end di gare ufficiali dell’anno nuovo, la società tuscolana ha ... osservatoreitalia.eu