Albero caduto blocca strada principale | traffico interrotto per diverse ore nel centro urbano

Alle 21 di martedì, un albero si è abbattuto su viale Terza Armata, nel cuore di Treviso, bloccando la strada principale. Il traffico si è fermato per ore, creando disagi tra residenti e automobilisti. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza la zona e rimuovere i tronchi. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le operazioni hanno causato lunghe code e rallentamenti.

Intorno alle ventuno di martedì sera, in una delle arterie principali del centro di Treviso, viale Terza Armata si è trasformato in un teatro improvvisato di emergenza. Un albero secolare, alto più di dieci metri e radicato in un giardino condominiale vicino al cantiere delle scuole Stefanini, ha ceduto sotto il peso di giorni di pioggia incessante e si è abbattuto sull'asfalto con un rumore secco che ha fatto sobbalzare i passanti. Non ci sono stati feriti, fortunatamente, né danni alle auto in sosta, ma il colpo è stato così violento da bloccare completamente il traffico sul Put interno, la principale via di collegamento tra le zone residenziali e il cuore urbano.

Questa mattina a Nervi, in via Eros da Ros, un albero ha ceduto improvvisamente, cadendo sulla strada principale e bloccando il traffico.

