Sanità oggi alla Stazione Marittima di Napoli il giuramento dei 600 nuovi infermieri
Oggi a Napoli, presso la Stazione Marittima, si svolge la cerimonia del giuramento di 600 nuovi infermieri. L’evento vede la partecipazione di autorità istituzionali, accademiche e sanitarie, tra cui il presidente del Consiglio regionale della Campania, l’assessore alla Salute del Comune di Napoli e rappresentanti delle università e delle professioni. Un momento importante per il settore sanitario e per il territorio, che testimonia l’impegno e la crescita professionale nel campo infermieristico.
Con gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, dell’assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, dei rettori e dei presidi delle Università di Napoli e di numerose altre autorità religiose, del mondo accademico, politico, della sanità, delle professioni e della società civile, oggi a Napoli si terrà la cerimonia protocollare del Giuramento degli infermieri. L’evento si svolge a partire dalle 16,30, nella sala Galatea del centro congressi della Stazione Marittima. Con il giuramento, i circa 600 neo iscritti agli albi professionali degli infermieri e infermieri pediatrici dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli riceveranno l’investitura ufficiale che sancisce l’ingresso formale nella comunità professionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Allarme smog a Napoli, +83% in due anni: flash mob di Legambiente con maschere antigas alla Stazione Marittima
Leggi anche: Lezione sulle manovre salva vita. Infermieri in cattedra al Ducale con il giuramento dei neo laureati
Stati generali della Sanità molisana oggi in Regione. All'esame del tavolo convocato dal presidente Roberto, il caso del Veneziale di Isernia. Servizio e interviste nei nostri TG. facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.