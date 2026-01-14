Sanità oggi alla Stazione Marittima di Napoli il giuramento dei 600 nuovi infermieri

Oggi a Napoli, presso la Stazione Marittima, si svolge la cerimonia del giuramento di 600 nuovi infermieri. L’evento vede la partecipazione di autorità istituzionali, accademiche e sanitarie, tra cui il presidente del Consiglio regionale della Campania, l’assessore alla Salute del Comune di Napoli e rappresentanti delle università e delle professioni. Un momento importante per il settore sanitario e per il territorio, che testimonia l’impegno e la crescita professionale nel campo infermieristico.

Con gli interventi del presidente del Consiglio regionale della Campania Massimiliano Manfredi, dell’assessore alla Salute del Comune di Napoli Vincenzo Santagada, dei rettori e dei presidi delle Università di Napoli e di numerose altre autorità religiose, del mondo accademico, politico, della sanità, delle professioni e della società civile, oggi a Napoli si terrà la cerimonia protocollare del Giuramento degli infermieri. L’evento si svolge a partire dalle 16,30, nella sala Galatea del centro congressi della Stazione Marittima. Con il giuramento, i circa 600 neo iscritti agli albi professionali degli infermieri e infermieri pediatrici dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Napoli riceveranno l’investitura ufficiale che sancisce l’ingresso formale nella comunità professionale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Allarme smog a Napoli, +83% in due anni: flash mob di Legambiente con maschere antigas alla Stazione Marittima Leggi anche: Lezione sulle manovre salva vita. Infermieri in cattedra al Ducale con il giuramento dei neo laureati Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Stati generali della Sanità molisana oggi in Regione. All'esame del tavolo convocato dal presidente Roberto, il caso del Veneziale di Isernia. Servizio e interviste nei nostri TG. facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.