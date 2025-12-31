Allarme smog a Napoli +83% in due anni | flash mob di Legambiente con maschere antigas alla Stazione Marittima
Legambiente Campania segnala un aumento dell’83% dei pm10 a Napoli dal 2023, evidenziando un incremento significativo dell’inquinamento atmosferico. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, ha organizzato un flash mob con maschere antigas presso la Stazione Marittima. Un’attenzione particolare alla qualità dell’aria è essenziale per tutelare la salute dei cittadini e promuovere politiche di riduzione delle emissioni.
Legambiente Campania lancia l'allarme inquinamento a Napoli, dove dal 2023 si è registrato un aumento dell'83% di pm10". Manifestazione alla Stazione Marittima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
