Allarme smog a Napoli +83% in due anni | flash mob di Legambiente con maschere antigas alla Stazione Marittima

Legambiente Campania segnala un aumento dell’83% dei pm10 a Napoli dal 2023, evidenziando un incremento significativo dell’inquinamento atmosferico. Per sensibilizzare l’opinione pubblica, ha organizzato un flash mob con maschere antigas presso la Stazione Marittima. Un’attenzione particolare alla qualità dell’aria è essenziale per tutelare la salute dei cittadini e promuovere politiche di riduzione delle emissioni.

Smog, 2025 da codice rosso in Campania: rialzi allarmanti tra Napoli e provincia di Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo Smog, 2025 da codice rosso in Campania: rialzi allarmanti tra Napoli e provincia di Caserta . casertaweb.com

Napoli. Scotti: “Smog e picco influenzale, andiamo verso la tempesta perfetta. Essenziale ricorrere ai vaccini” - “Gli agenti inquinanti stanno causando per reazione un aumento delle patologie respiratorie che, nei soggetti a rischio, potrebbero ... quotidianosanita.it

#Acerra - Allarme smog: 86 giorni oltre i limiti di PM10. Auriemma (M5S): “È un disastro sanitario annunciato” #Cronaca #Inquinamento #Smog #PM10 #Ambiente #SalutePubblica #Campania #NanoTV - facebook.com facebook

