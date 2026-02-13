Piantedosi | Sui Cpr tante falsità ci finiscono i criminali

Il ministro Piantedosi ha dichiarato che le affermazioni sui Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr) sono false e che, in realtà, la maggior parte delle persone rinchiuse sono criminali. Ha aggiunto che le badanti non sono mai state rinchiuse nei Cpr, smentendo così alcune voci circolate negli ultimi mesi. Piantedosi ha anche precisato che i Cpr sono destinati a persone coinvolte in reati e non a chi svolge semplicemente lavori di assistenza.

Bologna, 13 febbraio 2026 – "I Centri di permanenza per il rimpatrio? È falso che ci finiscono le badanti. È una narrazione romantica di chi vuole contraddire il Governo. Nei Cpr ci finiscono i soggetti pericolosi". In una sala strapiena, all'hotel Savoia regency di Bologna, Matteo Piantedosi fa incetta di applausi. Continua lo scontro a distanza (questa volta a pochi chilometri) con il centrosinistra su un Cpr sotto le Torri ("si farà presto", aveva detto il ministro dell'Interno). Se il governatore Michele de Pascale ha aperto alla possibilità di un centro a Bologna – tra le ipotesi c'è quella del Cas di via Mattei, o fuori dal comune, a Ozzano – e il sindaco Matteo Lepore si è opposto, il numero uno del Viminale ha le idee chiare: "Ho accolto ben volentieri la disponibilità, mi sono sentito con de Pascale, ragioneremo e cercheremo di trovare un'intesa.