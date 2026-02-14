Alba piange Maria Franca Ferrero | lutto cittadino e omaggio per la custode dell’impero dolciario

Alba piange Maria Franca Ferrero, morta a 87 anni, perché era considerata la custode dell’impero dolciario e rappresentava un punto di riferimento per la comunità locale. La città ha deciso di proclamare il lutto cittadino e di organizzare un omaggio ufficiale per ricordarla, vista la sua lunga presenza e il legame con il territorio. Oggi, lungo le strade principali, si sono visti molti cittadini che si sono radunati per renderle omaggio, con fiori e bandiere.

Alba saluta Maria Franca Ferrero, custode dell'impero dolciario. Alba, città del cuore della famiglia Ferrero, si è commossa oggi dando l'ultimo saluto a Maria Franca Ferrero, scomparsa all'età di 87 anni. La Presidentessa della Fondazione Ferrero, moglie di Michele Ferrero, è stata sepolta nella Cattedrale di San Lorenzo, in una cerimonia partecipata da familiari, autorità e una folla di cittadini grati per il contributo della famiglia alla crescita economica e sociale del territorio. Un addio corale in piazza Risorgimento. Piazza Risorgimento, antistante la Cattedrale, era gremita fin dalle prime ore del pomeriggio. Alba in lacrime per Maria Franca Ferrero: l'ultimo abbraccio alla signora della città. Un applauso infinito sotto la pioggia accompagna il feretro in Duomo. Non solo la vedova di Michele, ma una madre, una donna di fede, il cuore silenzioso di una famiglia che ha fatto grande Alba nel mondo.