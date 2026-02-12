Chi è stata Maria Franca Fissolo Ferrero la custode silenziosa dell' impero Nutella
Maria Franca Fissolo Ferrero, la vedova di Michele Ferrero, ha parlato per la prima volta dopo la morte del marito. Ricorda con dolore Pietro, il figlio morto a 47 anni, e ammette di aver pensato di mollare tutto in quel momento difficile. La donna, che ha sempre mantenuto un basso profilo, ora si apre raccontando la sua perdita e il legame forte con l’impero della Nutella.
È morta a 87 anni “la signora”, come la chiamavano con rispetto e affetto i dipendenti dell’azienda fondata dal marito Michele Ferrero “Sono stata fortunata, ma ho perso Pietro che aveva solo 47 anni, e perdere un figlio è disumano. È stato l’unico momento della mia vita in cui ho pensato che avrei voluto morire”. A parlare è Maria Franca Fissolo Ferrero, la “mamma” della Nutella, in una delle rarissime interviste che nei suoi 87 anni aveva deciso di concedere a un giornalista. Era l’aprile del 2024, nove anni prima era venuto a mancare Michele Ferrero, suo marito e “papà” della Nutella, dell’Ovetto Kinder, del Mon Chéri.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Maria Franca Fissolo Ferrero
Morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: la ‘mamma’ della Nutella aveva 87 anni
È morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero e considerata la ‘mamma’ della Nutella.
È morta Maria Franca Ferrero, il cuore discreto dell’impero della Nutella, aveva 87 anni
Stamattina è morta Maria Franca Fissolo Ferrero, una delle figure più importanti dell’azienda di famiglia.
Ultime notizie su Maria Franca Fissolo Ferrero
Addio a Maria Franca Ferrero, una vita dedicata a fede, famiglia e solidarietà. Presidente della Fondazione Ferrero e compagna di una vita di Michele Ferrero, ha trasformato la ricchezza in responsabilità sociale, nella sua Alba e oltre. facebook
Chi era Maria Franca Fissolo, moglie di Michele Ferrero morta oggi a 87 anni x.com
