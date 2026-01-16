Fermati due 18enni su una minicar | avevano dosi di hashish e marijuana
Due ragazzi di 18 anni, residenti a Sabaudia, sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati fermati a bordo di una minicar. Durante il controllo, sono state trovate nel loro possesso alcune dosi di hashish e marijuana. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani.
Due ragazzi di 18 anni, residenti a Sabaudia, sono stati denunciati in stato di libertà dai carabinieri perché trovati in possesso di dosi di stupefacenti.Nell'ambito di un'intensificazione dei controlli sul territorio, i militari della stazione locale hanno fermato a San Felice Circeo una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
