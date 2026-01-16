Fermati due 18enni su una minicar | avevano dosi di hashish e marijuana

Due ragazzi di 18 anni, residenti a Sabaudia, sono stati denunciati dai carabinieri dopo essere stati fermati a bordo di una minicar. Durante il controllo, sono state trovate nel loro possesso alcune dosi di hashish e marijuana. L’operazione si inserisce in un’attività di prevenzione e repressione del consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani.

L'aggressione a Chiaia, nel centro di Napoli. Il ragazzo sta meglio, ora è a casa. Oggi l'udienza al Tribunale del Riesame: i 4 minorenni fermati e ora detenuti chiedono di poter andare agli arresti domiciliari e proseguire gli studi - facebook.com facebook

Salgono a quattro i fermati dalla polizia per le due aggressioni avvenute ieri sera in zona Termini a Roma. In particolare per il pestaggio del funzionario ministeriale, oltre al 20enne tunisino, è stato fermato un 18enne egiziano con precedenti per rapina, ricet x.com

