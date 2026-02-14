Al Sinigaglia viola in vantaggio con Fagioli raddoppio di Kean su rigore | il Como accorcia su autorete
Fagioli segna il primo gol per la Fiorentina al 20°, portando i viola in vantaggio al Sinigaglia, dove il Como prova a reagire. Kean raddoppia su rigore al 35°, mentre il Como accorcia le distanze grazie a un’autorete avversaria al 50°. La partita si svolge allo Stadio Sinigaglia di Como, durante la 25ª giornata di Serie A.
Al via la cronaca di Como Fiorentina, partita valida per la 25^ gara del Campionato di Serie A. Si gioca alla Stadio Sinigaglia di Como. Una Fiorentina più ordinata del Como è in vantaggio per 1 a 0 alla fine del primo tempo. Buon possesso per i Lariani ma poca concretezza. 79' Finale rovente: adesso spinge il Sinigaglia, rivitalizzato dal gol che ha accorciato le distanze. 77' Gol! Cross di Rodriguez sul secondo palo, Morata la pizzica di testa ingannando Parisi, che goffamente infila il pallone nella propria porta. 65' Como vicina al gol dopo la punizione il seguente angolo: carambola in area ma la Viola si salva.🔗 Leggi su Quicomo.it
Fagioli ha segnato il gol che ha portato la Fiorentina in vantaggio nel match contro il Como, a causa di un’azione nata da un errore difensivo dei padroni di casa.
