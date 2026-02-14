Al Sinigaglia viola in vantaggio con Fagioli Como in difficoltà

La partita tra Como e Fiorentina ha preso il via con i viola in vantaggio grazie a un gol di Fagioli, mentre i padroni di casa faticano a reagire. La squadra di casa ha subito subito pressione dagli avversari, che cercano di controllare il possesso palla fin dai primi minuti. La gara si disputa allo Stadio Sinigaglia, dove i tifosi osservano con attenzione le mosse di entrambe le squadre.

Al via la cronaca di Como Fiorentina, partita valida per la 25^ gara del Campionato di Serie A. Si gioca alla Stadio Sinigaglia di Como. Le squadre stanno per scendere in campo al Sinigaglia: Como-Fiorentina si gioca alla 15 agli ordini dell'arbitro Marchetti. Como (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Kuhn, Da Cunha, Perrone, Vojvoda, Paz, Baturina, Douvikas. Allenatore: Fabregas. Fiorentina (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Brescianini, Mandragora, Harrison, Solomon; Kean. Allenatore: Vanoli.