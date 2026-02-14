Al Sinigaglia viola in vantaggio con Fagioli | raddoppio di Kean su rigore

Fagioli ha segnato il gol che ha portato la Fiorentina in vantaggio nel match contro il Como, a causa di un’azione nata da un errore difensivo dei padroni di casa. La partita si gioca allo Stadio Sinigaglia e si inserisce nella 25ª giornata di Serie A. Poco dopo, Kean ha raddoppiato su rigore, consolidando il vantaggio viola.

Al via la cronaca di Como Fiorentina, partita valida per la 25^ gara del Campionato di Serie A. Si gioca alla Stadio Sinigaglia di Como. Una Fiorentina più ordinata del Como è in vantaggio per 1 a 0 alla fine del primo tempo. Buon possesso per i Lariani ma poca concretezza. 65' Como vicina al gol dopo la punizione il seguente angolo: carambola in area ma la Viola si salva. 57' Nel Como esce Douvikas ed entra Morata, fuori anche Perrone per Addai. 56' Baturina! Conclusione d'esterno destro dal limite dell'area che sfiora il palo, brivido per la Fiorentina. 52. Rigore per la Fiorentina! Fallo di Perrone su Mandragora: segna Kean dal dischetto.🔗 Leggi su Quicomo.it Al Sinigaglia viola in vantaggio con Fagioli, Como in difficoltà La partita tra Como e Fiorentina ha preso il via con i viola in vantaggio grazie a un gol di Fagioli, mentre i padroni di casa faticano a reagire. Fiorentina-Cremonese: i viola si giocano la serie A. Kean in vantaggio su Piccoli. Solomon pronto a debuttare. Formazioni Alle ore 15 di oggi, la Fiorentina affronta la Cremonese in una partita decisiva per la corsa alla salvezza. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Tifosi viola assenti, ma scattano i divieti intorno allo stadio; Serie A, domani il Como 1907 ospita la Fiorentina al Sinigaglia. Le parole di mister Fabregas in vista dell'anticipo di campionato; Al Sinigaglia arriva la Fiorentina, Fabregas: La gara più importante dell’anno; Como-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv. Al Sinigaglia viola in vantaggio con Fagioli, Como in difficoltàLe squadre stanno per scendere in campo al Sinigaglia: Como-Fiorentina si gioca alla 15 agli ordini dell'arbitro Marchetti. Como (4-2-3-1): Butez, Valle, Ramon, Kempf, Kuhn, Da Cunha, Perrone, Vojvoda ... quicomo.it Dal Viola Park: terapie e cauto ottimismo per Gudmundsson. Rugani ancora a parteSeduta di allenamento mattutina per la Fiorentina, a lavoro da giorni verso la sfida col Como in programma sabato pomeriggio, alle 15 al Sinigaglia. La squadra di Vanoli ha lavorato poche ore fa ... firenzeviola.it Como-Fiorentina 0-1: al 26' i viola passano in vantaggio al Sinigaglia! Segui e commenta la diretta del match ---> https://cityne.ws/K7JCG facebook