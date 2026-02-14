Al Politeama fusione di suoni con l’Ort al Concerto di Carnevale

L’Ort, l’Orchestra della Toscana, ha portato un concerto di Carnevale al Politeama di Poggibonsi lunedì sera, creando un’atmosfera vibrante con una fusione di suoni vivaci. La serata ha coinvolto il pubblico con musiche allegre e performance ricche di energia, trasformando il teatro in un vero e proprio palcoscenico di festa.

Una serata all'insegna della sorpresa e del gioco musicale arriva al Teatro Politeama di Poggibonsi, dove lunedì 16 alle 21 l' Ort, l' Orchestra della Toscana, propone il Concerto di Carnevale. Una scaletta fuori dagli schemi che unisce mondi lontani: dall'energia del tango argentino alla tradizione lirica italiana, dai ritmi brasiliani al jazz, passando per pagine classiche trasformate in chiave ironica e coinvolgente. A guidare l'orchestra è Roberto Molinelli, direttore e compositore noto per la sua capacità di attraversare generi con intelligenza e originalità, costruendo percorsi musicali che sorprendono e intrattengono con gusto e leggerezza.