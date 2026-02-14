Al di là della lite franco-tedesca ecco dove va il potere aereo dell’Europa
La disputa tra Dassault e Airbus GmbH nasce dal progetto del nuovo aereo da combattimento e ha già attirato l’attenzione di molti addetti ai lavori. La lite tra le due aziende europee si trascina da settimane e mette in discussione il ruolo di ciascun paese nel settore aeronautico. Mentre i vertici delle aziende si scambiano accuse, si intensificano anche le tensioni politiche tra Parigi e Berlino. La questione riguarda non solo le tecnologie da sviluppare, ma anche le decisioni strategiche che influenzeranno il futuro dell’industria militare europea.
Lo scontro tra Francia e Germania complica la strada verso l’obiettivo strategico di un sistema comune. La strada dei due aerei da combattimento diversi e gli insegnamenti della guerra in Ucraina Macron crede ancora nel progetto Fcas, ma è l'unico. Problemi e piani b Questa dinamica c’è ancora: Dassault, forte del successo del Rafale, che ha registrato più di 500 ordini definitivi, non intende lasciare il timone, mentre i tedeschi sono spinti dalla crescita del loro budget della difesa, che favorisce l’affermazione dell’industria aeronautica, anche per compensare la crisi dell’automobile. Come alternativa, i tedeschi hanno sondato gli italiani per un eventuale ingresso nel consorzio Gcap, che vede associate Roma, Londra e Tokyo per produrre il caccia del futuro: un’operazione complicata, perché un potenziale consorzio a quattro difficilmente darebbe spazio alla leadership di Berlino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Al Teatro dell'Opera di Lucera va in scena 'Federico II e il Poeta’ con le canzoni di Franco Battiato
Al Teatro dell'Opera di Lucera va in scena “Federico II e il Poeta”, una nuova produzione originale firmata Kino Music.
Venezi al carcere della Giudecca: «Ecco il vero potere della musica». E le detenute applaudono
La cantante si presenta al carcere della Giudecca con un cappello leopardato calato sugli occhi, sotto lo sguardo vigile degli agenti.
Les Alpes - Des glaciers aux stations : la grande transformation alpine - Documentaire Histoire - MG
Argomenti discussi: Che cosa c’entra l’Aldilà di Buzzati con le Olimpiadi?; Al di là del mare; Zichichi, Giuli: Un modello del dialogo e del confronto al di là di ogni ideologia; Viaggio tra tradizioni e mistero dell'aldilà: ciclo di incontri gratuiti dell'Associazione Archeosofica di Genova.
Al di là della lite franco-tedesca, ecco dove va il potere aereo dell'EuropaLo scontro tra Francia e Germania complica la strada verso l’obiettivo strategico di un sistema comune. La strada dei due aerei da combattimento diversi e gli insegnamenti della guerra in Ucraina ... ilfoglio.it
Al di là della legge, Rete 4/ Trama e cast dello spaghetti western di Giorgio Stegani, oggi 8 giugno 2025Al di là della legge è un godibile spaghetti western con Lee Van Cleef e un Bud Spencer agli esordi e senza barba. La regia è di Giorgio Stegani Al di là della legge, film su Rete 4 diretto da Giorgio ... ilsussidiario.net
EUROPA IN DANZA 2026 La prima trasferta del 2026 per la nostra scuola con i gruppi Allieve 2 e Allieve 3, è stata un’esperienza intensa fatta di tante ore di danza, condivisione e un concorso di altissimo livello. Siamo profondamente felici e orgogliosi di ciò c facebook