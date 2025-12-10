Al Teatro dell' Opera di Lucera va in scena ' Federico II e il Poeta’ con le canzoni di Franco Battiato
Al Teatro dell'Opera di Lucera va in scena “Federico II e il Poeta”, una nuova produzione originale firmata Kino Music. L’evento, in programma mercoledì 10 dicembre, propone un omaggio alle canzoni di Franco Battiato, intrecciando musica e storia in un’esperienza unica dedicata a Lucera Capitale.
‘Federico II e il Poeta’, nuova produzione originale firmata Kino Music e concepita in esclusiva per Lucera Capitale, va in scena al Teatro dell’Opera di Lucera mercoledì 10 dicembre. Lo spettacolo nasce da una libera reinterpretazione dell’opera ’Il cavaliere dell’intelletto’ di Manlio Sgalambro. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Mariella Nava e la Melos Orchestra in 'In nome di ogni Donna' al Teatro dell’Opera di Lucera
Al teatro dell'opera di Lucera il musical Romeo e Giulietta
Un Giro Divertente nella Prima Settimana di Dicembre 3 Dicembre Teatro dell’Opera , LUCERA con la Compagnia Berardi Casolari 6 Dicembre Workshop Tra-Dizioni dalle 10.00 alle 12.30 , Fondo Verri , LECCE 7 dicembre Canti e Vai su Facebook
