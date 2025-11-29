Pino Daniele a Napoli una targa dedicata a Napule è

La targa sarà collocata in via Partenope, sul muro frangiflutti noto come “muro borbonico”. In quella curva Pino Daniele a 18 anni compose i primi versi di “Napule è”. A Napoli una targa dedicata alla canzone “Napule è“, la celeberrima canzone di Pino Daniele. La giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco e assessore . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pino Daniele, a Napoli una targa dedicata a “Napule è”

Leggi anche questi approfondimenti

Una bella notizia. A gennaio scrissi un pezzo che si basava sulla lettura della biografia di Pino Daniele scritta dal figlio Alessandro. Alessandro raccontava che Pino gli svelò dove erano stati scritti i primi versi di "Napule è": in via Partenope, nel curvone che aff - facebook.com Vai su Facebook

Pino Daniele: a Napoli una targa dedicata a “Napule è” - Per ricordare il luogo esatto in cui Pino Daniele, appena diciottenne, iniziò a comporre le prime strofe di "Napule è", è stata confermata a Napoli una targa alla canzone. Lo riporta rockol.it

A Napoli una targa dedicata a "Napule è'' di Pino Daniele - A Napoli una targa dedicata alla canzone "Napule è", la celeberrima canzone di Pino Daniele. Riporta msn.com

È deciso: “Napule è” di Pino Daniele avrà una targa in via Partenope, lì dove è stata composta - La proposta di Fanpage, raccolta dal consigliere Simeone, diventa realtà: via libera del Comune all'apposizione della targa che ricorda il punto in cui ... Si legge su fanpage.it