Musica a Napoli una targa dedicata a Napule è di Pino Daniele

A Napoli una targa dedicata alla canzone “Napule è”, la celeberrima canzone di Pino Daniele. La giunta comunale di Napoli, su proposta del vicesindaco e assessore all’Urbanistica con delega alla Toponomastica, Laura Lieto, ha infatti deliberato all’unanimità l’apposizione di una targa commemorativa dedicata alla celebre canzone “Napule è” di Pino Daniele. La targa sarà collocata in via Partenope, sul muro frangiflutti noto come “muro borbonico”, un luogo simbolico e di grande valore storico-artistico. In quella curva di via Partenope, infatti, Pino Daniele a 18 anni compose i primi versi di “Napule è”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

