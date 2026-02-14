Airola l’opposizione denuncia disservizi e fondi persi

Il gruppo di opposizione di Airola ha denunciato disservizi e fondi pubblici sprecati, dopo aver scoperto che alcuni soldi destinati ai lavori pubblici sono scomparsi. I consiglieri di minoranza hanno deciso di chiedere ufficialmente una riunione del Consiglio Comunale per chiarire come sono stati gestiti i fondi e perché alcuni interventi non sono stati realizzati. La richiesta arriva dopo aver analizzato i rapporti finanziari e aver riscontrato irregolarità nel bilancio comunale. I consiglieri, tra cui Giulia Abbate e Gennaro Falzarano, vogliono capire cosa sia successo in questi mesi.

Lo scorso 07 febbraio 2026 i Consiglieri Comunali di Opposizione, GiuliaABBATE, Gennaro FALZARANO, Giuseppe MALTESE, Giuseppe STRAVINO e BiagioSUPINO, hanno redatto un comunicato stampa pubblico attraverso il quale hannodenunciato una serie di disagi e di disservizi che da tempo affliggono i cittadini diAirola, evidenziando anche alcune perdite milionarie di fondi comunali, sottratti difatto dalle casse pubbliche ai danni dei servizi per i cittadini. Hanno anche chiestopubblicamente la convocazione del Consiglio Comunale per approfondire le criticitàesposte, perché, assieme, si potessero trovare migliori soluzioni di quelle fino ad oraadottate e, soprattutto, per informare puntualmente la cittadinanza.