Morciano l' opposizione vota contro al bilancio Non aumentano le tasse perché sono già al massimo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’opposizione di Morciano ha espresso il proprio voto negativo sull’approvazione del bilancio comunale, motivandolo con la constatazione che le tasse sono già al massimo livello consentito. Rinascita per Morciano intende chiarire le dichiarazioni dell’assessore Agostini pubblicate recentemente, fornendo una panoramica trasparente sulla posizione del gruppo e sui motivi che hanno portato al voto contrario.

Rinascita per Morciano vuole fare chiarezza rispetto alle parole dell’assessore Agostini apparse sulla stampa qualche giorno fa, che riguardano l’approvazione del bilancio comunale, a cui il gruppo consiliare di opposizione ha votato contro. “Prima di tutto ci teniamo a chiarire una cosa, ovvero. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

morciano l opposizione vota contro al bilancio non aumentano le tasse perch233 sono gi224 al massimo

© Riminitoday.it - Morciano, l'opposizione vota contro al bilancio. "Non aumentano le tasse, perché sono già al massimo”

Leggi anche: "Tasse al massimo e servizi al minimo". Opposizione all’attacco del sindaco

Leggi anche: Morciano approva il bilancio, tutte le imposte restano invariate. Fondi per cimitero e parco del Conca

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Su Almasri franchi tiratori opposizioni votano con maggioranza - Alcuni deputati delle opposizioni, o comunque non appartenenti alla maggioranza di governo, hanno votato contro l'autorizzazione a procedere per Carlo Nordio, Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. ansa.it

morciano opposizione vota controMorciano di Romagna approva il bilancio di previsione: nessun aumento delle imposte comunali - Il Consiglio comunale di Morciano di Romagna ha approvato il bilancio di previsione, uno strumento che conferma una linea di continuità amministrativa, ... chiamamicitta.it

Almasri, no della Camera a procedere contro Mantovano e i ministri. Voti dall’opposizione - L’aula della Camera ha negato l’autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e del sottosegretario Alfredo Mantovano. ilsole24ore.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.