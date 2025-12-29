Morciano l' opposizione vota contro al bilancio Non aumentano le tasse perché sono già al massimo

L’opposizione di Morciano ha espresso il proprio voto negativo sull’approvazione del bilancio comunale, motivandolo con la constatazione che le tasse sono già al massimo livello consentito. Rinascita per Morciano intende chiarire le dichiarazioni dell’assessore Agostini pubblicate recentemente, fornendo una panoramica trasparente sulla posizione del gruppo e sui motivi che hanno portato al voto contrario.

Almasri, no della Camera a procedere contro Mantovano e i ministri. Voti dall’opposizione - L’aula della Camera ha negato l’autorizzazione a procedere sul caso Almasri nei confronti dei ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e del sottosegretario Alfredo Mantovano. ilsole24ore.com

Francesco De Siena, musicista e cantante di Morciano di Leuca, nel basso Salento, è il vincitore dell’ultima edizione di The Voice Senior, un programma che è sicuramente qualcosa di più di un talent show, perché chi vi partecipa magari in passato, per vari - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.