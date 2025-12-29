Morciano l' opposizione vota contro al bilancio Non aumentano le tasse perché sono già al massimo
L’opposizione di Morciano ha espresso il proprio voto negativo sull’approvazione del bilancio comunale, motivandolo con la constatazione che le tasse sono già al massimo livello consentito. Rinascita per Morciano intende chiarire le dichiarazioni dell’assessore Agostini pubblicate recentemente, fornendo una panoramica trasparente sulla posizione del gruppo e sui motivi che hanno portato al voto contrario.
Rinascita per Morciano vuole fare chiarezza rispetto alle parole dell'assessore Agostini apparse sulla stampa qualche giorno fa, che riguardano l'approvazione del bilancio comunale, a cui il gruppo consiliare di opposizione ha votato contro. "Prima di tutto ci teniamo a chiarire una cosa, ovvero.
