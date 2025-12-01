"Il sindaco Bandecchi aveva annunciato che il 2026 sarebbe stato l’anno del sollievo fiscale per Terni. La città si aspettava almeno un segnale, anche simbolico, ma concreto ed invece la realtà che ci viene restituita è esattamente opposta. Anche quest’anno come dal 2016 le aliquote, dell’ addizionale Irpef e dell’ Imu, rimangono inchiodate al massimo consentito per legge". A sostenerlo Roberto Pastura capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "Nessuna riduzione, nessuna agevolazione, nessuna rimodulazione. Siamo fermi esattamente dove ci aveva lasciati il centrosinistra anni fa in occasione del dissesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Tasse al massimo e servizi al minimo". Opposizione all’attacco del sindaco