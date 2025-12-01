Tasse al massimo e servizi al minimo Opposizione all’attacco del sindaco
"Il sindaco Bandecchi aveva annunciato che il 2026 sarebbe stato l’anno del sollievo fiscale per Terni. La città si aspettava almeno un segnale, anche simbolico, ma concreto ed invece la realtà che ci viene restituita è esattamente opposta. Anche quest’anno come dal 2016 le aliquote, dell’ addizionale Irpef e dell’ Imu, rimangono inchiodate al massimo consentito per legge". A sostenerlo Roberto Pastura capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale. "Nessuna riduzione, nessuna agevolazione, nessuna rimodulazione. Siamo fermi esattamente dove ci aveva lasciati il centrosinistra anni fa in occasione del dissesto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Marchetti (Forza Italia): “Bilancio disastrato ad Altopascio, tasse al massimo e ora anche quella di soggiorno” - facebook.com Vai su Facebook
"Tasse al massimo e servizi al minimo". Opposizione all’attacco del sindaco - Terni, Pastura (FdI): "Bandecchi aveva annunciato che il 2026 sarebbe stato l’anno del sollievo fiscale. Scrive lanazione.it
Opposizione Abruzzo, 'tasse al massimo, servizi al minimo' - "Vi ringrazio di essere qui e vi invito a restare in aula per impedire questi aumenti che tanto peseranno sui cittadini di questa regione". Scrive ansa.it
Partite Iva: si amplia il concordato preventivo/ Senato: “Rimuovere voto minimo, tasse massimo al 10%” - Il Senato suggerisce l'eliminazione del vincolo di valutazione, fissando un limite alle tasse del 10% Presto potrebbe arrivare ... Lo riporta ilsussidiario.net