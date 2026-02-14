Airbag Takata | 1,6 milioni di auto italiane ancora a rischio verifica urgente per evitare lesioni gravi

Un difetto negli airbag Takata ha messo a rischio 1,6 milioni di auto italiane, creando una minaccia concreta per chi le guida e i passeggeri. Le case automobilistiche non hanno ancora sostituito tutti i dispositivi, anche se molte vetture continuano a circolare con parti pericolose. Un'auto su dieci in Italia potrebbe ancora avere un airbag difettoso, aumentando le possibilità di lesioni gravi in caso di incidente.

Airbag Takata: Un Rischio Ancora Vivo per 1,6 Milioni di Italiani. Nonostante anni di campagne di richiamo, circa 1,6 milioni di veicoli circolanti in Italia sono ancora dotati di airbag Takata difettosi, una potenziale fonte di pericolo per conducenti e passeggeri. Il Ministero dei Trasporti invita gli automobilisti a verificare immediatamente lo stato del proprio veicolo, poiché il rischio di lesioni gravi o fatali in caso di incidente rimane concreto, soprattutto per le auto più datate o esposte a condizioni climatiche estreme. La Crisi Takata: Una Storia di Difetti e Rischi. Lo scandalo degli airbag Takata, esploso a metà degli anni 2010, ha rappresentato una delle più gravi crisi di sicurezza automobilistica della storia recente.