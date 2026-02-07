Bimba di 16 mesi ustionata a Vittoria | trasferimento urgente al Cannizzaro di Catania per lesioni gravi

Una bambina di 16 mesi è stata portata d’urgenza dall’ospedale di Vittoria all’ospedale Cannizzaro di Catania. La piccola ha riportato ustioni gravi in un incidente domestico avvenuto ieri sera in provincia di Ragusa. I medici hanno deciso di trasferirla subito per cercare di salvarle la vita.

Una bambina di soli sedici mesi è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania dopo aver riportato gravi ustioni in un incidente domestico avvenuto ieri sera a Vittoria, in provincia di Ragusa. La piccola, vittima di un incidente con acqua bollente, ha subito lesioni estese al lato sinistro del corpo, al torace, a un braccio e all’anca, destando immediata preoccupazione tra i medici e i soccorritori. L’evento, che ha scosso la comunità locale, si è verificato all’interno dell’abitazione della famiglia, le cui dinamiche precise sono ancora oggetto di accertamento. L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando i genitori hanno immediatamente allertato i servizi di emergenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

