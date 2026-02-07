Airbag Takata | in Italia 1,6 milioni di veicoli ancora a rischio nonostante gli avvisi e i richiami Urge controlli

In Italia, oltre 1,6 milioni di auto con airbag Takata sono ancora in circolazione, nonostante i richiami e gli avvisi pubblici. Le autorità e i produttori continuano a sollecitare i proprietari a fare controlli, ma molti veicoli rimangono a rischio. La situazione resta preoccupante e richiede un’attenzione immediata.

L'allarme airbag Takata non si placa: in Italia circolano ancora 1,6 milioni di veicoli a rischio, nonostante lo scandalo che ha travolto il settore automobilistico e le numerose campagne di richiamo lanciate dalle case costruttrici. Un dato preoccupante, sottolineato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha pubblicato un avviso per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di aderire a queste iniziative, volte a sostituire i dispositivi di sicurezza difettosi. La questione, lungi dall'essere risolta, continua a rappresentare una potenziale minaccia per l'incolumità degli automobilisti, soprattutto per chi guida veicoli più datati o residenti in aree climatiche particolarmente sfavorevoli.

