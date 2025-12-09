Ricordare Vera Srebot Impegno studio e ricerca Premi ai giovani medici

Vera Srebot è ricordata per il suo impegno, studio e passione. La sua vita è stata un esempio di dedizione e entusiasmo, che ha ispirato giovani medici e colleghi. Attraverso premi e riconoscimenti, si onora la sua memoria, celebrando il suo contributo professionale e il suo spirito di condivisione e sacrificio.

"Vera la ricordiamo così, anche per l’entusiasmo e il sacrificio dai quali scaturiva tutta la sua gioia di vivere e condividere le sue esperienze non solo lavorative ma anche culturali e sportive". Amicizia, impegno, cura, amore, rigore, speranza, tenacia, dolcezza: sono alcuni dei colori dell’anima di Vera Srebot, che ha illuminato chiunque le sia stato vicino e che saranno ricordati questo pomeriggio alle 15, in una cerimonia che riempirà la Blue Room dell’Istituto Tecip dell’Area della Ricerca Cnr di Pisa. Un momento in cui saranno consegnati i Premi di Studio in memoria della giovane cardiologa - figlia del noto primario di ostetricia dell’ospedale pontederese Massimo Srebot - scomparsa nel 2014 a 31 anni, e dedicato ai giovani medici interessati a un progetto di ricerca in ambito sperimentale o clinico nel settore della cardiologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Approfondisci con queste news

Profumi caldi, sapori intensi, antipasti che si fanno ricordare. È così che inizia una vera serata in Fucìna. Brace, cucina e cantina ? Prenota il tuo tavolo +39 081 350 1732 Via Ottaviano Augusto, 2, Bacoli, Italy #fucinaflegrea #brace #cucinaflegrea # - facebook.com Vai su Facebook

Ricordare Vera Srebot Impegno, studio e ricerca. Premi ai giovani medici - Cerimonia nella Blue Room del Cnr: "Unire intelligenza e amore per il lavoro". Scrive lanazione.it