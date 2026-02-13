Chatbot AI e salute | uno studio di Oxford mette in guardia

Negli ultimi mesi, i sistemi conversazionali basati su intelligenza artificiale, i cosiddetti chatbot AI, sono tornati al centro dell’attenzione. Uno studio condotto dall’Università di Oxford avverte che l’uso eccessivo di queste tecnologie potrebbe influire negativamente sulla salute mentale degli utenti, soprattutto tra i più giovani. La ricerca, pubblicata questa settimana, evidenzia come l’interazione continua con chatbot possa generare ansia e isolamento, in particolare quando le persone si affidano troppo a queste intelligenze artificiali per affrontare problemi emotivi. Un dettaglio che distingue questa indagine da altre è l’analisi approfondita di casi reali, raccolti in

Negli ultimi mesi, i sistemi conversazionali basati su intelligenza artificiale, i cosiddetti chatbot AI, sono tornati al centro dell’attenzione. Tra entusiasmo e prudenza, uno studio condotto dall’Università di Oxford ha voluto fare chiarezza sull’efficacia di questi strumenti in ambito sanitario. Lo studio completo è disponibile su Nature Medicine, dove gli autori analizzano l’efficacia dei chatbot AI nel fornire consigli sanitari I ricercatori hanno valutato se le risposte dei chatbot potessero realmente aiutare gli utenti a prendere decisioni migliori sulla propria salute. Il risultato è stato sorprendente e preoccupante: l’uso dei chatbot non ha migliorato in modo significativo le scelte sanitarie e, in alcuni casi, ha generato informazioni errate o fuorvianti. 🔗 Leggi su Billipop.com

