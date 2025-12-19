Agropoli riaperta la Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti

Agropoli celebra la riapertura della Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti, un importante traguardo per la città. Questa mattina, giovedì 18 dicembre, si è svolta la cerimonia ufficiale che restituisce alla comunità uno spazio ricco di storia e cultura, frutto di un lungo percorso di recupero e valorizzazione. Un nuovo capitolo per la promozione del patrimonio archeologico locale, pronto ad accogliere visitatori e appassionati.

Agropoli ha ritrovato uno dei suoi spazi archeologici più attesi e rappresentativi. Si è svolta questa mattina, giovedì 18 dicembre, la cerimonia ufficiale di riapertura della Sezione Archeologica del Palazzo Civico delle Arti, restituita alla città al termine di un articolato percorso di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

