Agrigento pronto soccorso sotto attacco | medico ferito donna denunciata per aggressione e danneggiamento

Notte di Violenza al Pronto Soccorso di Agrigento: Medico Aggredito, una Donna Denunciata. Una notte di caos e violenza ha sconvolto il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Un medico è stato aggredito da una donna di 33 anni, residente in città, riportando lesioni a una mano con una prognosi di almeno 30 giorni. L’episodio, avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 febbraio 2026, solleva nuovamente il tema della sicurezza degli operatori sanitari e delle crescenti difficoltà operative dei pronto soccorso italiani. Dinamica dell’Aggressione e Intervento delle Forze dell’Ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu
