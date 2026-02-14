Agrigento pronto soccorso sotto attacco | medico ferito donna denunciata per aggressione e danneggiamento

Una donna ha aggredito un medico al pronto soccorso di Agrigento, provocando ferite e danneggiamenti. La donna ha scagliato oggetti contro i sanitari e ha tentato di colpire il medico che cercava di calmarla. La polizia ha denunciato la donna per aver causato danni e lesioni durante l’episodio. La scena si è svolta intorno alle due di notte, quando i turni di emergenza sono più intensi.

