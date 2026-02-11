Le coste italiane si preparano a fronteggiare il sempre più frequente arrivo di cicloni e mareggiate. Le opere di difesa, fatte di strutture rigide, vengono potenziate per resistere agli eventi estremi che il cambiamento climatico sta portando. Le autorità investono in nuove barriere e difese per proteggere territori e cittadini, consapevoli che il fenomeno sta crescendo.

Gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire e crescono le opere “rigide” di difesa delle coste da mareggiate e cicloni mediterranei. Al 2020 si trattava di più di 1,5 mila chilometri di costa, pari al 18%, con una crescita sui dati del 2000 del 27%, oltre 200 chilometri. A delineare lo scenario che interessa l’intero territorio nazionale è il lavoro realizzato e distribuito gratuitamente dall’Ispra, sotto forma di un geoDB. All’interno i dati che identificano e caratterizzano i tratti di costa italiana interessati dalla presenza delle “opere di difesa rigide” installate, quei tratti che risentono dell’influenza di strutture come scogliere, pennelli, muraglioni in cemento o scogliere radenti alla costa. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cicloni e mareggiate, crescono le opere rigide di difesa delle coste italiane

Approfondimenti su Cicloni Mareggiate

In vista delle mareggiate previste nei prossimi giorni, Savarino ha avviato un procedimento rapido e semplificato per ottenere le autorizzazioni necessarie alla realizzazione di interventi di protezione delle coste e delle spiagge siciliane.

La Regione Siciliana ha adottato procedure semplificate per le autorizzazioni relative a interventi di protezione delle coste e delle spiagge, in risposta alle mareggiate previste nei prossimi giorni dalla Protezione civile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cicloni Mareggiate

Argomenti discussi: ISPRA: un quinto delle coste italiane è ormai artificializzato.

I rimborsi delle assicurazioni a rischio dopo il ciclone Harry: Non coprono le mareggiateL'allarme di Assoutenti: L'obbligo non corrisponde a una copertura reale ed efficace dei rischi che colpiscono il territorio. Il governo Meloni valuta l'apertura di un tavolo con le compagnie ... today.it

Ciclone Harry: mareggiata storica sullo Ionio, onde fino a 10 metri; ecco perché è stata così violentaPoco distante, a Furci Siculo, la forza del mare ha invaso il lungomare raggiungendo la sede viaria. Secondo le rilevazioni, le onde hanno sfiorato i 6 metri d'altezza, causando allagamenti diffusi e ... ilmeteo.it

Cicloni, mareggiate e monitoraggio avanzato: la risposta del Mediterraneo agli eventi estremi @unict_it @unipa_it #unict #unictmagazine unictmagazine.unict.it/cicloni-maregg… x.com

Queste immagini arrivano dopo tempeste, cicloni e mareggiate. Anni diversi, eventi diversi. Noi e i nostri ospiti le abbiamo sempre ritrovate così: intatte, luminose, fedeli a sé stesse. Il mare cambia, la bellezza resta. Video by @enrico_spanu_photo **** Inf - facebook.com facebook