Agricoltori spremuti? L’Europa cambia le regole e dice ‘stop alle pratiche sleali’

Il Parlamento europeo ha deciso di intervenire per fermare le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare, rispondendo alle proteste degli agricoltori italiani che lamentano prezzi troppo bassi e pressioni eccessive. La nuova normativa mira a tutelare i produttori, limitando le strategie di mercato che favoriscono grandi gruppi a scapito dei piccoli. Questa misura arriva dopo mesi di pressione da parte degli agricoltori, che spesso si trovano a vendere i prodotti a prezzi inferiori ai costi di produzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è una rivoluzione. Ma è un segnale politico preciso. Il Parlamento europeo alza il muro contro le pratiche commerciali sleali nella filiera agroalimentare. E lo fa con un voto ampio, trasversale, difficilmente equivocabile. La nuova normativa rafforza la tutela dei produttori nei confronti dei grandi acquirenti. Un tema tutt’altro che secondario. Soprattutto in una fase segnata da crisi climatiche, costi di produzione fuori controllo e concorrenza internazionale sempre più aggressiva. Il cuore dell’intervento sta nei rapporti transnazionali. Finora terreno grigio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Gli allevatori di bufali sono sul piede di guerra.

Questa mattina Coldiretti Caserta ha annunciato un’azione decisa contro le pratiche sleali che colpiscono gli allevatori di bovini da latte.

