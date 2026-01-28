Allevatori bufalini Coldiretti | Stop alle pratiche sleali

Gli allevatori di bufali sono sul piede di guerra. Coldiretti chiede di mettere fine alle pratiche sleali che danneggiano chi lavora onestamente. L’obiettivo è tutelare il reddito degli allevatori e mantenere alta la qualità del prodotto. La questione si fa sempre più urgente, e le proteste aumentano.

Difendere gli allevatori di bovini da latte dalle pratiche sleali per garantire un giusto reddito e consentire a una filiera strategica di continuare a offrire al mercato un prodotto di alta qualità. È questo l'obiettivo dell'azione di Coldiretti Caserta a tutela di un comparto sempre più sotto pressione. "Dall'estero arrivano ingenti quantità di latte prodotte a costi nettamente inferiori rispetto a quelli sostenuti dalle aziende italiane, con effetti devastanti sui prezzi riconosciuti agli allevatori - afferma Enrico Amico presidente Coldiretti Caserta - siamo arrivati a una soglia insostenibile per chi lavora in Campania nel pieno rispetto delle regole nazionali.

