Gli agricoltori bloccano l' Aurelia | trattori in strada e traffico a rilento

Questa mattina l’Aurelia si è fermata sotto il peso dei trattori degli agricoltori. Le macchine agricole sono ferme in strada, rallentando tutto il traffico e creando file lungo la carreggiata. Gli automobilisti sono rimasti bloccati, molti si sono visti costretti a trovare percorsi alternativi. La protesta degli agricoltori continua senza segnali di sblocco immediato.

Traffico rallentato sull'Aurelia nella mattinata di giovedì 29 gennaio. Sulla carreggiata i trattori degli agricoltori che sfilano e che stanno provocando disagi alla circolazione. Corteo partito alle 9,30 da Torrimpietra con venti veicoli e cinquanta persone. Presenti anche le forze dell'ordine.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Aurelia Trattori Trattori bloccano il traffico per le vie di Milano e latte versato sotto al Pirellone: la protesta degli agricoltori A Milano, una protesta degli agricoltori ha coinvolto circa cinquanta trattori provenienti da tutta Italia. Milano: trattori bloccano il traffico intorno alla stazione centrale A Milano, i trattori con bandiere tricolori hanno bloccato il traffico intorno alla stazione centrale, manifestando contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Aurelia Trattori Argomenti discussi: Roma, torna la protesta dei trattori: sull'Aurelia presidio degli agricoltori e tendone per le assemblee; Mercosur alla Corte Ue, agricoltori in festa; Le proteste di Strasburgo bloccano (forse) il Mercosur; Agricoltori, la protesta riparte da Orte. Fragole egiziane autorizzate al transito dopo i colloqui sul blocco dell'aeroporto di OstendaCirca 60 agricoltori bloccano l'aeroporto internazionale di Ostenda da lunedì mattina. Gli attivisti sono membri del Sindacato generale degli agricoltori (ABS) delle Fiandre Occidentali. freshplaza.it Accordo Mercosur-Ue, la protesta degli agricoltori blocca le strade di ParigiL'approvazione dell'accordo Mercosur da parte della maggioranza dei Paesi Ue il 9 gennaio, nonostante il no della Francia, ha aumentato la pressione sul governo, tra proteste degli agricoltori e ... tg24.sky.it Giovedì 29 manifestazione sull'Aurelia, possibili deviazioni Giovedì 29 gennaio, dalle 9:30 alle 13, si svolgerà una manifestazione promossa dall’associazione "Liberi Agricoltori". Gli agricoltori protestano contro i costi di produzione e la proroga dell'accordo M facebook #Roma #viabilità Domani mattina manifestazione sull'Aurelia, da Torrimpietra a piazza San Giovanni Battista de La Salle. Possibili chiusure x.com

