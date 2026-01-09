Trattori bloccano il traffico per le vie di Milano e latte versato sotto al Pirellone | la protesta degli agricoltori

A Milano, una protesta degli agricoltori ha coinvolto circa cinquanta trattori provenienti da tutta Italia. La manifestazione, iniziata poco dopo mezzogiorno, ha causato blocchi del traffico in alcune vie della città e ha visto anche il versamento di latte sotto il Pirellone. La protesta si concentra contro il trattato tra l’Europa e i paesi dell’area Mercosur, considerato dannoso per il settore agricolo italiano.

Circa una cinquantina di trattori da tutta Italia sono arrivati poco dopo mezzogiorno a Milano in segno di protesta contro il trattato tra l'Europa e i paesi dell'area Mercosur. I mezzi hanno bloccato il traffico in zona stazione Centrale e poi si sono fermati sotto il Pirellone, sede del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur Leggi anche: Trattori e lacrimogeni davanti al Parlamento Ue: la protesta degli agricoltori infiamma Bruxelles La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Grecia, agricoltori chiudono le strade in tutto il Paese per protesta. Mercosur, trattori bloccano il traffico a Milano: “No all’accordo, difendiamo il Made in Italy” - Secondo gli agricoltori il governo non sta facendo abbastanza: “Vuole darci dei soldi per farci stare zitti ma non è questa la politica che vogliamo” ... ilgiorno.it

Trattori bloccano traffico a Milano contro il trattato Mercosur - A Milano i trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il Mercosur. msn.com

I trattori bloccano il traffico a Milano contro il trattato Mercosur: scaricate balle di fieno davanti alla stazione Centrale - La mobilitazione contro la firma del trattato che «favorisce la speculazione e punisce agricoltori e cittadini europei e sudamericani». milano.corriere.it

A #Milano i #trattori bloccano il traffico contro il trattato di libero scambio con il #Mercosur. I mezzi agricoli con le bandiere tricolori sono arrivati a decine in piazza Duca d'Aosta, davanti alla sede del Consiglio regionale lombardo, scaricando anche balle di fi x.com

Tg La7. . Mercosur, agricoltori francesi bloccano Parigi: trattori in strada per protesta https://tg.la7.it/esteri/mercosur-protesta-parigi-agricoltori-francesi-trattori-08-01-2026-250482 - facebook.com facebook

