Aggredisce un 55enne gli frattura la mandibola e lo manda in ospedale a Parma | 26enne arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne dominicano che ha aggredito un uomo di 55 anni a Reggio Emilia. L’uomo ha colpito la vittima, fratturandogli la mandibola, e l’ha poi portata in ospedale a Parma. Ora il giovane si trova agli arresti domiciliari.

È stato arrestato dalla Squadra Mobile della Polizia di Stato e sottoposto agli arresti domiciliari un 26enne di nazionalità dominicana, residente da tempo a Reggio Emilia per aver aggredito un uomo fratturandogli la mandibola. I fatti risalgono al 15 gennaio scorso, quando un 55enne si è.

