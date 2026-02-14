Affari Tuoi Stefano De Martino celebra il matrimonio di Marco e Giulia | quanto hanno vinto i due sposi

Stefano De Martino ha presentato una puntata speciale di Affari Tuoi, perché Marco e Giulia si sono sposati e hanno vinto una somma importante. Durante la trasmissione, i due sposi hanno aperto le loro scatole e scoperto di aver portato a casa un premio considerevole, che ha sorpreso tutti in studio.

Alla vigilia di San Valentino, su Rai 1 è andata in onda (in diretta) una puntata speciale di Affari Tuoi con tanto di nozze Una puntata speciale quella di Affari Tuoi, il programma condotto su Rai 1 da Stefano De Martino, andata in onda questa sera. Alla vigilia di San Valentino la trasmissione, stavolta in diretta, non poteva non celebrare l'amore e ha visto protagonisti due giovani pronti a convolare a nozze: Marco e Giulia, entrambi di Torino. A celebrare il matrimonio? Stefano De Martino, che per l'occasione ha invitato in studio, nel Teatro delle Vittorie di Roma (casa di Pippo Baudo), tanti amici: da Benedetta Parodi a Fabio Caressa, che fanno coppia fissa da anni, passando per Federica Nargi, Alessandro Matri, Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars.