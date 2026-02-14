Massimo Ranieri ha fatto emozionare nonna Filomena durante lo speciale di

Non la solita partita dei pacchi, ma una serata costruita come un piccolo show tutto dedicato all’amore: Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, lo speciale per San Valentino, sceglie la prima serata per raccontare una storia d’amore vera, quella di due promessi sposi che provano a giocarsi un futuro davanti alle telecamere di Rai 1. Stefano De Martino orchestra il tutto con ritmo leggero, tra battute, tifo da studio e un’atmosfera dichiaratamente romantica. Eppure, mentre la coppia fa le sue scelte tra speranze e timori, l’attenzione si sposta inevitabilmente su chi riesce a trasformare il gioco in un mini concerto, ovvero Massimo Ranieri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Affari tuoi speciale San Valentino: Massimo Ranieri strepitoso conquista nonna Filomena

Stasera, il programma Affari Tuoi su Rai 1 si trasforma in uno speciale di San Valentino, dopo che Stefano De Martino ha annunciato la presenza di ospiti famosi e sorprese romantiche.

Giulia e Marco si sfidano questa sera su Rai 1 in una puntata speciale di Affari Tuoi dedicata a San Valentino, dopo aver deciso di mettere in gioco il loro futuro insieme.

Se ne discute su altre fonti

Focus trattati: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino; Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, De Martino celebra l’amore in prima serata: anticipazioni; 'Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte', stasera 13 febbraio: la puntata a tema.

Affari Tuoi, ecco lo show dell’amore: chi sono gli ospiti, dello speciale condotto da Stefano De MartinoNella settimana di San Valentino anche Affari Tuoi strizza l’occhio all’amore con una puntata speciale in onda stasera, dal Teatro delle Vittorie, in prima serata su Rai ... ilmattino.it

Affari Tuoi, la diretta fa flop sul web tra fischi e sospetti: Edizione straordinaria di StrisciaPuntata speciale di Affari tuoi in onda venerdì 13 febbraio con Marco e Giulia, futuri sposi. Il format non convince il popolo del web, che si scatena con commenti al veleno ... libero.it

Il dolce più semplice e veloce per San Valentino le SFOGLIATINE DI SAN VALENTINO pronte in pochissimi minuti facebook

San Valentino con Il Tirreno: domani, sabato 14 febbraio, in edicola 9 pagine speciali con tutti i vostri messaggi. Le più belle frasi d’amore saranno poi valutate dalla nostra redazione: per le tre più belle scatteranno i premi x.com