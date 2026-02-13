Affari Tuoi - Speciale San Valentino anticipazioni stasera | la coppia protagonista gli ospiti il montepremi speciale e la vincita

Giulia e Marco si sfidano questa sera su Rai 1 in una puntata speciale di Affari Tuoi dedicata a San Valentino, dopo aver deciso di mettere in gioco il loro futuro insieme. La coppia, che ha deciso di partecipare per sorprendere il partner, affronta una serata ricca di emozioni, offerte sorprendenti e un montepremi che potrebbe cambiare le loro vite. Alla guida del programma c’è Stefano De Martino, pronto a guidare i concorrenti tra rischi e opportunità. La puntata, trasmessa venerdì 13 febbraio 2026, include anche ospiti speciali e momenti di tensione tra le offerte del Dottore.

Giulia e Marco si mettono in gioco nella serata più romantica dell’anno tra emozioni, offerte del Dottore e un montepremi che potrebbe cambiare il loro futuro insieme: alla conduzione Stefano De Martino Stasera, venerdì 13 febbraio 2026, va in onda su Rai 1 una puntata speciale di Affari Tuoi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Affari Tuoi - Speciale San Valentino, anticipazioni stasera: la coppia protagonista, gli ospiti, il montepremi speciale e la vincita Approfondimenti su affari tuoi Affari Tuoi stasera su Rai 1 speciale San Valentino: ospiti e anticipazioni Stasera, il programma Affari Tuoi su Rai 1 si trasforma in uno speciale di San Valentino, dopo che Stefano De Martino ha annunciato la presenza di ospiti famosi e sorprese romantiche. Che cosa vedere in tv stasera, le anticipazioni dei programmi tv e la guida completa, da Affari Tuoi (speciale San Valentino) a Io sono Farah Stasera, il palinsesto televisivo si apre con lo speciale di Affari Tuoi dedicato a San Valentino, che Rai1 trasmette per festeggiare la giornata degli innamorati. Ultime notizie su affari tuoi Argomenti discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte, gli ospiti dello speciale in prima serata per San Valentino; 'Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte', stasera 13 febbraio: la puntata a tema; Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, De Martino celebra l’amore in prima serata: anticipazioni. Affari Tuoi, ecco lo show dell’amore: chi sono gli ospiti, dello speciale condotto da Stefano De MartinoNella settimana di San Valentino anche Affari Tuoi strizza l’occhio all’amore con una puntata speciale in onda stasera, dal Teatro delle Vittorie, in prima serata su Rai ... ilmattino.it Affari tuoi speciale San Valentino: su Rai 1 una puntata lunga tre ore ricca di ospiti vipS tasera su Rai 1 alle 20.35, Affari tuoi (e il suo studio) si trasforma in una puntata maxi, lunga tre ore, dedicata alla festa degli innamorati. Il titolo dello speciale è Nella buona e nella cattiv ... iodonna.it Benedetta Parodi. Nat King Cole · L-O-V-E. Abito numero uno, due, o tre Questa sera sarò ospite insieme a Fabio ad “Affari tuoi” e sono molto indecisa… Cosa mi metto Aspetto consigli @gennyofficial @ateliereme - facebook.com facebook #AffariTuoi ‘convola a nozze’: tutti gli ospiti dello speciale di stasera In diretta dalle 20.35 su Rai 1 Affari Tuoi - Nella Buona e nella Cattiva Sorte. A giocare è una coppia prossima al matrimonio x.com