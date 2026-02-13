Affari Tuoi stasera su Rai 1 speciale San Valentino | ospiti e anticipazioni

Stasera, il programma Affari Tuoi su Rai 1 si trasforma in uno speciale di San Valentino, dopo che Stefano De Martino ha annunciato la presenza di ospiti famosi e sorprese romantiche. La serata si svolge al Teatro delle Vittorie, dove vengono presentate coppie note del mondo dello spettacolo e una partita importante tra due futuri sposi, che potrebbe cambiare i loro piani.

Questa sera 13 febbraio dal Teatro delle Vittorie una serata tra amore e suspense con Stefano De Martino, coppie celebri dello spettacolo e una partita decisiva per due futuri sposi. L'amore scende in campo nello scenario del Teatro delle Vittorie. Stasera, venerdì 13 febbraio, alle ore 20:35 su Rai 1, l'appuntamento quotidiano con la fortuna si trasforma in un evento straordinario: va in onda Affari Tuoi - Nella buona e nella cattiva sorte. Stefano De Martino conduce una puntata speciale in prima serata che promette di far battere i cuori, mescolando la tensione del "gioco dei pacchi" all'atmosfera romantica della vigilia di San Valentino.