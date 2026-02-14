Affari Tuoi Marco e Giulia impallinati in diretta | Imbarazzanti

Venerdì 13 febbraio 2026, Marco e Giulia sono stati protagonisti di una scena imbarazzante in diretta durante lo speciale di Affari Tuoi trasmesso su Rai 1, dove hanno mostrato nervosismo e tensione che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. La coppia, pronta a ricevere il premio, si è lasciata prendere dal nervosismo, facendo trapelare un momento di grande imbarazzo davanti alle telecamere. La trasmissione dedicata alla loro storia di amore e sfide si è trasformata in una situazione che ha sorpreso anche i conduttori.

Venerdì 13 febbraio 2026, Rai 1 ha trasmesso lo speciale Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte, dedicato alla coppia di futuri sposi Marco e Giulia. Lo studio si è trasformato in un set nuziale: fiori, luci soffuse, cuori e fiocchi ovunque per un’atmosfera da matrimonio. Al posto dei pacchisti classici, amici e parenti della coppia; sul divanetto rosso, ospiti vip pronti a dispensare consigli di gioco e di vita, da Benedetta Parodi e Fabio Caressa a Federica Nargi e Alessandro Matri, passando per Brenda Lodigiani con Giovanni Esposito, Francesco Paolantoni e Peppe Iodice, fino all’astrologo Simon & The Stars. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Stefano De Martino ha presentato una puntata speciale di Affari Tuoi, perché Marco e Giulia si sono sposati e hanno vinto una somma importante.

Giulia, 30enne ingegnere edile di Sassari, è al centro dell'ultima puntata di Affari Tuoi, trasmessa il 12 dicembre e condotta da Stefano De Martino.

