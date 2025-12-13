Affari Tuoi Giulia piomba nella bufera | Non ascolta

Giulia, 30enne ingegnere edile di Sassari, è al centro dell'ultima puntata di Affari Tuoi, trasmessa il 12 dicembre e condotta da Stefano De Martino. La sua partecipazione ha suscitato diverse discussioni, attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Giulia, 30enne ingegnere edile di Sassari (Sardegna), è la protagonista della puntata del 12 dicembre di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino. Gioca con il pacco n. 15, accompagnata dal marito Alessandro, autista di camion. La coppia, fresca di matrimonio e viaggio di nozze, racconta un periodo felice: "Abbiamo festeggiato 30 anni, nozze, 15 anni insieme, con 220 invitati pieni di affetto". Motivati da mutuo e spese recenti ("Abbiamo fatto tutto da soli, lui si alza alle 3 del mattino"), decidono di rischiare per cambiare vita.La partita inizia bene: elimina pacchi bassi (50€ dal Molise, vari blu da 10-500€) e rifiuta la prima offerta di 38. Liberoquotidiano.it Ad Affari Tuoi Giulia rischia tutto fino alla fine: “È un momento strano della vita”, ma il Dottore bleffa - La concorrente ha giocato fino alla fine rifiutando ogni offerta del Dottore, insieme al fidanzato ... fanpage.it

