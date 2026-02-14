Di Liberatore, direttore del programma Affari Tuoi, ha celebrato il record di ascolti raggiunto grazie alla partecipazione di Stefano De Martino, che ha saputo catturare l’attenzione del pubblico con le sue doti di showman. La scelta di coinvolgere il ballerino e conduttore ha dato nuova linfa allo show, portando a una crescita significativa degli spettatori durante l’ultima puntata. Di Liberatore annuncia che il coinvolgimento di Stefano continuerà anche in futuri progetti televisivi, lasciando aperta la possibilità di vederlo anche a Sanremo nel 2027.

Il direttore del Prime time, Di Liberatore, festeggia il trionfo in prime time di Affari Tuoi e promette altri progetti che includeranno Stefano De Martino: si aprono le porte per Sanremo 2027? Ottimo ascolti per lo speciale di Affari Tuoi- Nella cattiva e nella buona sorte, andato in onda in prima serata. Adesso William Di Liberatore, direttore rai Prime Time, ha fatto un comunicato stampa per rendere i meriti al conduttore, rivelando che per lui ci sono altri progetti in ballo. Dai toni usati sembrerebbe che sia diventato il nuovo Amadeus, il conduttore su cui puntare e chissà se c'è la possibilità di affidargli Sanremo 2027, dato che Carlo Conti ha deciso che il prossimo anno non ci sarà.

© Ildifforme.it - Affari Tuoi, Di Liberatore festeggia gli ascolti: “Stefano vero showman”

La Rai ha ufficialmente premiato Stefano De Martino, riconoscendolo come il volto più carismatico della televisione pubblica, in seguito al successo di “Affari Tuoi”.

Il 6 gennaio 2026, Stefano De Martino conduce in diretta su Rai 1 Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia.

