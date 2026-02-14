RAI INCORONA DE MARTINO | AFFARI TUOI LEADER ACCESS CON UN VERO SHOWMAN

La Rai ha ufficialmente premiato Stefano De Martino, riconoscendolo come il volto più carismatico della televisione pubblica, in seguito al successo di “Affari Tuoi”. La trasmissione, che raccoglie ancora oggi milioni di spettatori, si conferma il programma più visto nell’access prime time. Il conduttore napoletano, noto per la sua energia e spontaneità, ha portato una ventata di freschezza al format, attirando un pubblico sempre più vasto. La scelta di affidargli la conduzione ha rafforzato la posizione del programma nel cuore degli italiani.

La Rai con una nota ufficiale dei vertici incorona Stefano De Martino come principe della Tv di Stato e Affari Tuoi come programma leader dell'access degli italiani. Lo spin off di prima serata "Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte" si è aggiudicato la palma di vincitore della serata con il 23,4% di share e 4 milioni 231 mila telespettatori. Alle 21.31 il picco di telespettatori con circa 5 milioni (4 milioni 958 mila) mentre quello di share è stato registrato alle 23.21 con 28,9% di share. "Affari Tuoi è un formato in costante aggiornamento, dove lavoriamo ogni giorno al'inserimento di novità che arricchiscano il prodotto senza snaturarlo e lasciando inalterati i meccanismi tensivi del quiz – dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore".

La RAI ha espresso la propria gratitudine a Stefano De Martino in occasione di un importante aggiornamento di Affari Tuoi.

