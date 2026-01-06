Gli ospiti di Stefano De Martino ad Affari Tuoi Speciale Lotteria | chi ci sarà nella puntata del 6 gennaio
Il 6 gennaio 2026, Stefano De Martino conduce in diretta su Rai 1 Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia. La puntata, tradizionale appuntamento del primo dell’anno, prevede la presenza di diversi ospiti e un focus sul mistero che avvolge Raoul Bova. Un’occasione per seguire l’estrazione dei biglietti vincenti e scoprire le novità della serata, in un contesto di sobria attenzione e interesse per il pubblico.
Stefano De Martino conduce il tradizionale appuntamento con Affari Tuoi Speciale Lotteria Italia martedì 6 gennaio 2026, in diretta su Rai 1: chi sono gli ospiti della serata e il giallo su Raoul Bova. 🔗 Leggi su Fanpage.it
