Affari Tuoi clamoroso | come si chiama il fidanzato di Andrea

Il nome di Andrea è finito sotto i riflettori perché il suo fidanzato è stato svelato durante la puntata di oggi di Affari Tuoi, trasmessa sabato 14 febbraio, giorno di San Valentino. La rivelazione ha attirato l’attenzione dei telespettatori, che hanno seguito con curiosità la scena in cui il nome del partner è stato menzionato. La puntata di oggi ha portato una nota di sorpresa tra il pubblico, soprattutto considerando il contesto festivo.

Oggi, sabato 14 febbraio - il giorno di San Valentino -, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione, il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Puglia. Si chiama Nicolò, viene dalla provincia di Bari ed è un responsabile della logistica e anche un dj. La nuova concorrente, invece, è la pacchista in rappresentanza della Regione Trentino-Alto-Adige. Si chiama Andrea, viene dalla provincia di Trento, ha 29 anni, è un'organizzatrice di eventi e da 7 mesi ha una bellissima figlia: Isabel.