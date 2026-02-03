Lorena ad Affari Tuoi si arrabbia col fidanzato | Aiutami a scegliere e perde il pacco da 100mila euro
Lorena, concorrente di Affari Tuoi, si arrabbia con il fidanzato Mario mentre tenta di decidere se accettare l’offerta del dottore. La sua insistenza nel chiedere aiuto si rivela fatale: il pacco che le viene assegnato contiene 100 mila euro, una somma che perde nel momento in cui si lascia influenzare dal compagno. La scena si svolge live, tra tensione e delusione, lasciando il pubblico stupito per la scelta sbagliata.
É Lorena la pacchista protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda il 3 febbraio. La concorrente chiede con insistenza al fidanzato Mario di aiutarla a capire se accettare l’offerta del dottore ma la decisione di rivela sbagliata perché il suo pacco conteneva 100 mila euro.🔗 Leggi su Fanpage.it
