Affari tuoi l' orrore contro il fidanzato di Rosmara | Finito sulle p***le

Durante la trasmissione di Affari tuoi, Gabriele, il fidanzato di Rosmara, è stato coinvolto in un momento imbarazzante e spiacevole, suscitando reazioni tra il pubblico. La scena ha generato discussioni e commenti sui social, evidenziando come anche in programmi di intrattenimento si possano verificare situazioni inaspettate e delicate. Un episodio che ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, lasciando spazio a diverse interpretazioni e riflessioni.

Tutti, ma proprio tutti i telespettatori di Affari tuoi contro Gabriele, il povero fidanzato di Rosmara. La farmacista di Genzano di Lucania è la concorrente della puntata di giovedì 15 gennaio del quiz show dell' access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino con la collaborazione, se così si può dire, del debordante disturbatore Herbert Ballerina. La coppietta è protagonista di una partita decisamente sciagurata, conclusasi (male) alla Regione fortunata. E la colpa, secondo chi commenta in tempo reale su X, sarebbe tutta del fidanzato. "Mollalo Rosmara, è tossico.", scrive un appassionato a botta fredda, contestando l'atteggiamento di Gabriele.

