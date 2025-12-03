Chukwueze risorge in Premier | doppietta al City e riscatto vicino Il Milan fiuta un affare da 30 milioni
L’Inghilterra gli ha restituito ciò che Milano non gli aveva mai davvero concesso: continuità, fiducia, spazio. Samuel Chukwueze sta vivendo nel Fulham una seconda vita calcistica, brillante e inattesa, che ha raggiunto l’apice con la doppietta rifilata al Manchester City nell’ultimo turno di Premier League. Una serata d’orgoglio, illuminata da due colpi che non hanno cambiato il destino del match, ma hanno cambiato – questo sì – la percezione del suo futuro. Nome completo Samuel Chimerenka Chukwueze Posizione Attaccante Squadra attuale Fulham Nazione Luogo di nascita Umahaia Data di nascita Maggio 22, 1999 00:00 Età 26 Peso (Kg) 70 Altezza (cm) 172 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 8 - Per Game Partite iniziate 1 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
