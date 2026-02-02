Questa mattina il Milan ha svolto un test importante con Jean-Philippe Mateta, attaccante francese del Crystal Palace. La società rossonera sta cercando di chiudere l’affare prima della chiusura del mercato, valutando se l’attaccante potrà essere utile alla squadra. L’operazione ha un valore di circa 35 milioni di euro.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla trattativa che potrebbe portare Jean-Philippe Mateta dal Crystal Palace al Milan in quest'ultimo giorno del calciomercato invernale (si chiude questa sera alle ore 20:00). Accordo trovato tra i due club, con il Diavolo che ha ottenuto il via libera dal Palace per le visite mediche dell'attaccante francese, classe 1997, dopo l'intesa tra 'Eagles' e Wolverhampton per il sostituto di Mateta, l'ex rossonero Jørgen Strand Larsen. Mateta ha così svolto, a Londra, le visite mediche con il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Un ginocchio tra Mateta e il Milan: test decisivo in mattinata per un affare da 35 milioni

Il Milan lavora fino all’ultimo minuto per chiudere l’affare con Jean-Philippe Mateta.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi apre con un caso che preoccupa il Milan.

